Marché de Noël GEFFOSSES Geffosses

GEFFOSSES 2 rue des écoles Geffosses Manche
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-29
Tout le week-end Exposition vente des artisans locaux.
Arrivée du Père Noël les samedi et dimanche à 15 h.
Samedi vers 19h Arrivée du défilé de tracteurs illuminés sur la place publique.
Restauration sur place les midis et avec animation Karaoké le samedi soir.
Randonnée pédestre le dimanche 10h30 .
GEFFOSSES 2 rue des écoles Geffosses 50560 Manche Normandie +33 6 77 33 68 11 mairie.geffosses@gmail.com
