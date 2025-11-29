Marché de Noël GEFFOSSES Geffosses

Marché de Noël

GEFFOSSES 2 rue des écoles Geffosses Manche

Tout le week-end Exposition vente des artisans locaux.

Arrivée du Père Noël les samedi et dimanche à 15 h.

Samedi vers 19h Arrivée du défilé de tracteurs illuminés sur la place publique.

Restauration sur place les midis et avec animation Karaoké le samedi soir.

Randonnée pédestre le dimanche 10h30 .

GEFFOSSES 2 rue des écoles Geffosses 50560 Manche Normandie +33 6 77 33 68 11 mairie.geffosses@gmail.com

