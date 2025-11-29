Marché de Noël GEFFOSSES Geffosses

Marché de Noël GEFFOSSES Geffosses samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

GEFFOSSES 2 rue des écoles Geffosses Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Tout le week-end Exposition vente des artisans locaux.
Arrivée du Père Noël les samedi et dimanche à 15 h.
Samedi vers 19h Arrivée du défilé de tracteurs illuminés sur la place publique.
Restauration sur place les midis et avec animation Karaoké le samedi soir.
Randonnée pédestre le dimanche 10h30   .

GEFFOSSES 2 rue des écoles Geffosses 50560 Manche Normandie +33 6 77 33 68 11  mairie.geffosses@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Geffosses a été mis à jour le 2025-11-19 par Côte Ouest Centre Manche