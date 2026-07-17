Informations pratiques

Gehée

Marché de Noël

Gehée Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-12 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Marché de Noël de Gehée

Venez à la rencontre des artisants, producteurs et commerçants le samedi 12 décembre de 10h à 18h. Le père Noël sera aussi présent ! Buvette, crêpes, vienoiseries et vin chaud seront également en vente sur place. .

Gehée 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 27 53 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gehé’s Christmas March

L’événement Marché de Noël Gehée a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pays de Valençay