AGENDA · Gehée
Marché de Noël Gehée
samedi 12 décembre 2026 · Gehée
Informations pratiques
Gehée
Marché de Noël
Gehée Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-12 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Marché de Noël de Gehée
Venez à la rencontre des artisants, producteurs et commerçants le samedi 12 décembre de 10h à 18h. Le père Noël sera aussi présent ! Buvette, crêpes, vienoiseries et vin chaud seront également en vente sur place. .
Gehée 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 27 53 93
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English :
Gehé’s Christmas March
L’événement Marché de Noël Gehée a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pays de Valençay