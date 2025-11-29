MARCHE DE NOEL Genillé
MARCHE DE NOEL Genillé samedi 29 novembre 2025.
MARCHE DE NOEL
Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Traditionnel marché de noël avec une vingtaine d’exposants, un petit marché gourmand.
Restauration et buvette sur place.
Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 01 78 52 comitedesfetesgenille37460@gmail.com
English :
Traditional Christmas market with around twenty exhibitors, and a small gourmet market.
Catering and refreshments on site.
German :
Traditioneller Weihnachtsmarkt mit rund 20 Ausstellern und einem kleinen Gourmetmarkt.
Restauration und Getränke vor Ort.
Italiano :
Tradizionale mercatino di Natale con una ventina di espositori e un piccolo mercato gastronomico.
Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
Tradicional mercado navideño con una veintena de expositores y un pequeño mercado gourmet.
Catering y refrescos in situ.
L’événement MARCHE DE NOEL Genillé a été mis à jour le 2025-09-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire