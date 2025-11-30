Marché de Noël Salle des fêtes Genouillé

Marché de Noël

Salle des fêtes 8 rue de la Garenne Genouillé Charente-Maritime

Début : 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

Marché de Noël organisé par l’APE Genouillé Saint Crépin.

Présence de nombreux exposants.

Visite du Père Noël de 11 heures à 12h puis de 15h30 à 17h. Photo avec le Père Noël possible.

Balade à poney (payant)

Restauration sur place.

+33 6 47 58 37 28 ape.rpi.genouillestcrepin@gmail.com

English :

Christmas market organized by APE Genouillé Saint Crépin.

Numerous exhibitors.

Visit from Santa Claus from 11am to 12pm and from 3:30pm to 5pm. Photo with Santa possible.

Pony ride (charge)

Catering on site.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der EV Genouillé Saint Crépin.

Zahlreiche Aussteller sind anwesend.

Besuch des Weihnachtsmanns von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 15.30 bis 17.00 Uhr. Foto mit dem Weihnachtsmann möglich.

Ponyreiten (kostenpflichtig)

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’APE Genouillé Saint Crépin.

Numerosi espositori.

Visita di Babbo Natale dalle 11.00 alle 12.00 e di nuovo dalle 15.30 alle 17.00. Possibilità di fare foto con Babbo Natale.

Giro sul pony (a pagamento)

Ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la APE Genouillé Saint Crépin.

Numerosos expositores.

Visita de Papá Noel de 11:00 a 12:00 y de 15:30 a 17:00. Posibilidad de fotografiarse con Papá Noel.

Paseo en poni (de pago)

Restauración in situ.

