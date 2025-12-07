Marché de Noël

Genouilly Cher

Marché artisanal, gourmandises, visite du Père Noël

Genouilly 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 7 87 00 17 13

English :

Craft market, treats, visit from Santa Claus

