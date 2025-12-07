Marché de Noël Genouilly
Marché de Noël Genouilly dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Genouilly Cher
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché artisanal, gourmandises, visite du Père Noël
Genouilly 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 7 87 00 17 13
English :
Craft market, treats, visit from Santa Claus
L’événement Marché de Noël Genouilly a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de VIERZON