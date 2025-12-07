Marché de noël Salle des Sports Ger

Marché de noël

Salle des Sports Chemin de Peninat Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Présence du Père noël, lecture de contes, chants béarnais .

Salle des Sports Chemin de Peninat Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 62 31 50 60

English : Marché de noël

German : Marché de noël

Italiano :

Espanol : Marché de noël

L’événement Marché de noël Ger a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran