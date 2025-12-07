Marché de Noël Salle des fêtes Gerde
Marché de Noël Salle des fêtes Gerde dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes GERDE Gerde Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Stands d’artisans et de créateurs, crêpes salées sucrées boissons & vin chaud, et animations de Noël.
Pour les enfants
Atelier Maquillage, Atelier bricolage de Noël et sans oublier la venue du Père Noël
Inscriptions exposants ouvertes jusqu’au 17 novembre (5€ ML). .
Salle des fêtes GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie lesoudelecoledegerde@gmail.com
English :
Artisan and designer stalls, sweet and savoury crêpes drinks & mulled wine, and Christmas entertainment.
German :
Stände von Kunsthandwerkern und Designern, herzhafte süße Crêpes Getränke & Glühwein, und weihnachtliche Unterhaltung.
Italiano :
Bancarelle di artigiani e designer, crêpes dolci e salate, bevande e vin brulé e intrattenimento natalizio.
Espanol :
Puestos de artesanos y diseñadores, crepes dulces y salados, bebidas y vino caliente, y espectáculos navideños.
