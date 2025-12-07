Marché de Noël Salle des fêtes Gerde

Marché de Noël Salle des fêtes Gerde dimanche 7 décembre 2025.

Salle des fêtes GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Stands d’artisans et de créateurs, crêpes salées sucrées boissons & vin chaud, et animations de Noël.

Pour les enfants

Atelier Maquillage, Atelier bricolage de Noël et sans oublier la venue du Père Noël

Inscriptions exposants ouvertes jusqu’au 17 novembre (5€ ML). .

Salle des fêtes GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie lesoudelecoledegerde@gmail.com

English :

Artisan and designer stalls, sweet and savoury crêpes drinks & mulled wine, and Christmas entertainment.

German :

Stände von Kunsthandwerkern und Designern, herzhafte süße Crêpes Getränke & Glühwein, und weihnachtliche Unterhaltung.

Italiano :

Bancarelle di artigiani e designer, crêpes dolci e salate, bevande e vin brulé e intrattenimento natalizio.

Espanol :

Puestos de artesanos y diseñadores, crepes dulces y salados, bebidas y vino caliente, y espectáculos navideños.

