Marché de Noël Germigny sur Loire Germigny-sur-Loire
Le Bourg Germigny-sur-Loire Nièvre
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
Le Marché de Noël de Germigny sur Loire a lieu le samedi 20 à la salle des fêtes à partir de 14h.
Venez découvrir les exposants sur place !
Infos au 03.86.68.85.97 .
Le Bourg Germigny-sur-Loire 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 85 97 mairie.de.germignysurloire@wanadoo.fr
