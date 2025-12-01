Marché de Noël Germigny sur Loire Germigny-sur-Loire

Marché de Noël Germigny sur Loire

Le Bourg Germigny-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

2025-12-20

Le Marché de Noël de Germigny sur Loire a lieu le samedi 20 à la salle des fêtes à partir de 14h.

Venez découvrir les exposants sur place !

Infos au 03.86.68.85.97 .

Le Bourg Germigny-sur-Loire 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 85 97 mairie.de.germignysurloire@wanadoo.fr

