Marché de Noël Le Bourg Gimel-les-Cascades

Le Bourg Espace culturel Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – –

Date : 2025-12-07

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Marché qui réunit une trentaine d’exposants, artisans et producteurs. Marché riche de talents, savoir faire et qualité et authenticité sont au rendez’vous. .

Le Bourg Espace culturel Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 68 74 henriette.v19@gmail.com

