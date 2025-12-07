Marché de Noël Le Bourg Gimel-les-Cascades
Marché de Noël Le Bourg Gimel-les-Cascades dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Le Bourg Espace culturel Gimel-les-Cascades Corrèze
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Marché qui réunit une trentaine d’exposants, artisans et producteurs. Marché riche de talents, savoir faire et qualité et authenticité sont au rendez’vous. .
Le Bourg Espace culturel Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 68 74 henriette.v19@gmail.com
