Marché de Noël Salles des fêtes Giriviller

Marché de Noël

Salles des fêtes Place de la Boudière Giriviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Marche de Noël le 6 décembre de 14h à 17h et dimanche 7décembre de 10h à 17h salle des fêtes de Giriviller et en extérieur petite restauration rapide (gaufres, crêpes, vin chaud et bar à huîtres soupe). Décorations sur bois de tables bijoux confitures, tombola avec de nombreux lots à gagner, visite de Saint Nicolas, visite de l’arboretum et de l’église. La journée se terminera à 17h avec un concert à l’église.

Renseignements au 07 84 93 29 97Tout public

English :

Christmas walk on December 6 from 2pm to 5pm and on Sunday December 7 from 10am to 5pm at the Giriviller village hall, with a snack bar outside (waffles, crêpes, mulled wine and oyster soup bar). Wooden table decorations, jewelry, jams, tombola with lots of prizes to be won, a visit from Saint Nicolas, a tour of the arboretum and the church. The day ends at 5pm with a concert in the church.

Information on 07 84 93 29 97

German :

Weihnachtsmarkt am 6. Dezember von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, den 7. Dezember von 10 bis 17 Uhr im Festsaal von Giriviller und im Freien kleine Snacks (Waffeln, Crêpes, Glühwein und Austernbar). Holzdekorationen für Tische, Marmeladenschmuck, Tombola mit vielen Preisen, Besuch des Heiligen Nikolaus, Besuch des Arboretums und der Kirche. Der Tag endet um 17 Uhr mit einem Konzert in der Kirche.

Informationen unter 07 84 93 29 97

Italiano :

Passeggiata natalizia il 6 dicembre dalle 14.00 alle 17.00 e domenica 7 dicembre dalle 10.00 alle 17.00 nella sala del villaggio di Giriviller, con snack bar all’esterno (waffles, crêpes, vin brulé e zuppa di ostriche). Decorazioni da tavola in legno, gioielli di marmellata, tombola con tanti premi in palio, visita di San Nicola, visita all’arboreto e alla chiesa. La giornata si concluderà alle 17.00 con un concerto nella chiesa.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 07 84 93 29 97

Espanol :

Paseo navideño el 6 de diciembre de 14:00 a 17:00 y el domingo 7 de diciembre de 10:00 a 17:00 en el ayuntamiento de Giriviller, con merendero al aire libre (bar de gofres, crepes, vino caliente y sopa de ostras). Adornos de madera para la mesa, joyas de mermelada, tómbola con numerosos premios, visita de San Nicolás, visita del arboreto y de la iglesia. La jornada terminará a las 17.00 h con un concierto en la iglesia.

Para más información, llame al 07 84 93 29 97

L’événement Marché de Noël Giriviller a été mis à jour le 2025-11-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS