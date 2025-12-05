Marché de Noël Gisors
Marché de Noël Gisors vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Route de Rouen Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 13:00:00
fin : 2025-12-05 18:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Une trentaine d’exposants vous attendent
– Miel, confitures, sablés, bijoux, bougies et broderie,
– Café, thés artisanaux et cidrerie,
– Julien, affûteur-rémouleur, redonnera du tranchant à vos couteaux, ciseaux et outils,
– Sylvain et son camion Aux bons produits de Savoie proposeront fromages et spécialités savoyardes.
Tombola et boissons chaudes sur place. .
Route de Rouen Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 78 83 communication@ch-gisors.fr
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Gisors a été mis à jour le 2025-11-15 par Vexin Normand Tourisme