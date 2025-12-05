Marché de Noël Gisors

Marché de Noël

Route de Rouen Gisors Eure

2025-12-05 13:00:00

2025-12-05 18:00:00

2025-12-05

Une trentaine d’exposants vous attendent

– Miel, confitures, sablés, bijoux, bougies et broderie,

– Café, thés artisanaux et cidrerie,

– Julien, affûteur-rémouleur, redonnera du tranchant à vos couteaux, ciseaux et outils,

– Sylvain et son camion Aux bons produits de Savoie proposeront fromages et spécialités savoyardes.

Tombola et boissons chaudes sur place. .

Route de Rouen Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 78 83 communication@ch-gisors.fr

