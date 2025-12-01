Marché de Noël Givry-en-Argonne

Marché de Noël

place de la halle Givry-en-Argonne Marne

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

Tout public

Marché de Noël sur la place et dans la salle des fêtes, animations, venue du Père Noël à 17h, feu d’artifice à 18h30 .

place de la halle Givry-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 6 11 69 38 00

