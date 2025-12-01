Marché de Noël Givry-en-Argonne

Marché de Noël Givry-en-Argonne samedi 20 décembre 2025.

Marché de Noël

place de la halle Givry-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :
2025-12-20

Tout public
Marché de Noël sur la place et dans la salle des fêtes, animations, venue du Père Noël à 17h, feu d’artifice à 18h30   .

place de la halle Givry-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 6 11 69 38 00 

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Givry-en-Argonne a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne