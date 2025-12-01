Marché de Noël Givry-en-Argonne
Marché de Noël Givry-en-Argonne samedi 20 décembre 2025.
place de la halle Givry-en-Argonne Marne
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
Tout public
Marché de Noël sur la place et dans la salle des fêtes, animations, venue du Père Noël à 17h, feu d’artifice à 18h30 .
place de la halle Givry-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 6 11 69 38 00
