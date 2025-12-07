Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Rue du Stade Gorcy dimanche 7 décembre 2025.

Rue du Stade Complexe sportif Bernard Labbé Gorcy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

Marché de Noël avec la présence de Saint-Nicolas.Tout public
+33 6 33 51 15 05 

English :

Christmas market with St. Nicholas.

German :

Weihnachtsmarkt mit der Anwesenheit von Saint-Nicolas.

Italiano :

Mercatino di Natale con Saint-Nicolas.

Espanol :

Mercado de Navidad con Saint-Nicolas.

