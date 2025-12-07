Marché de Noël Rue du Stade Gorcy
Marché de Noël Rue du Stade Gorcy dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue du Stade Complexe sportif Bernard Labbé Gorcy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
Marché de Noël avec la présence de Saint-Nicolas.Tout public
Rue du Stade Complexe sportif Bernard Labbé Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 51 15 05
English :
Christmas market with St. Nicholas.
German :
Weihnachtsmarkt mit der Anwesenheit von Saint-Nicolas.
Italiano :
Mercatino di Natale con Saint-Nicolas.
Espanol :
Mercado de Navidad con Saint-Nicolas.
L’événement Marché de Noël Gorcy a été mis à jour le 2025-11-07 par OT DU GRAND LONGWY