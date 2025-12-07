Marché de Noël Rue du Stade Gorcy

Marché de Noël

Rue du Stade Complexe sportif Bernard Labbé Gorcy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël avec la présence de Saint-Nicolas.Tout public

0 .

Rue du Stade Complexe sportif Bernard Labbé Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 51 15 05

English :

Christmas market with St. Nicholas.

German :

Weihnachtsmarkt mit der Anwesenheit von Saint-Nicolas.

Italiano :

Mercatino di Natale con Saint-Nicolas.

Espanol :

Mercado de Navidad con Saint-Nicolas.

L’événement Marché de Noël Gorcy a été mis à jour le 2025-11-07 par OT DU GRAND LONGWY