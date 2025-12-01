Marché de Noël Salle des fêtes Goudelin
dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Rue de la mairie Goudelin Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Organisé par la municipalité, à la salle des fêtes. .
22290 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 70 01 95
