Marché de Noël

place de la halle Gouise Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Venez vivre la magie de Noël à Gouise ! Plus de 20 artisans, bar à huîtres, sapins, atelier maquillage, buvette, food-truck et un magnifique feu d’artifice pour clôturer la journée dans une ambiance festive et conviviale !

place de la halle Gouise 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 81 03 mairie@gouise03.fr

English :

Come and experience the magic of Christmas in Gouise! More than 20 craftsmen, oyster bar, Christmas trees, face painting, refreshments, food-truck and a magnificent fireworks display to close the day in a festive and friendly atmosphere!

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber in Gouise! Mehr als 20 Kunsthandwerker, eine Austernbar, Tannenbäume, ein Schminkatelier, ein Getränkestand, Food-Trucks und ein wunderschönes Feuerwerk runden den Tag in einer festlichen und geselligen Atmosphäre ab!

Italiano :

Venite a vivere la magia del Natale a Gouise! Più di 20 artigiani, un oyster bar, alberi di Natale, un laboratorio di pittura facciale, rinfreschi, un food truck e un magnifico spettacolo pirotecnico per concludere la giornata in un’atmosfera festosa e amichevole!

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en Gouise Más de 20 artesanos, un bar de ostras, árboles de Navidad, un taller de pintura de caras, refrescos, un food truck y un magnífico espectáculo de fuegos artificiales para completar la jornada en un ambiente festivo y acogedor

L’événement Marché de Noël Gouise a été mis à jour le 2025-11-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région