Marché de Noël Gouise

Venez vivre la magie de Noël à Gouise ! Plus de 20 artisans, bar à huîtres, sapins, atelier maquillage, buvette, food-truck et un magnifique feu d’artifice pour clôturer la journée dans une ambiance festive et conviviale !
place de la halle Gouise 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 81 03 mairie@gouise03.fr
English :
Come and experience the magic of Christmas in Gouise! More than 20 craftsmen, oyster bar, Christmas trees, face painting, refreshments, food-truck and a magnificent fireworks display to close the day in a festive and friendly atmosphere!
German :
Erleben Sie den Weihnachtszauber in Gouise! Mehr als 20 Kunsthandwerker, eine Austernbar, Tannenbäume, ein Schminkatelier, ein Getränkestand, Food-Trucks und ein wunderschönes Feuerwerk runden den Tag in einer festlichen und geselligen Atmosphäre ab!
Italiano :
Venite a vivere la magia del Natale a Gouise! Più di 20 artigiani, un oyster bar, alberi di Natale, un laboratorio di pittura facciale, rinfreschi, un food truck e un magnifico spettacolo pirotecnico per concludere la giornata in un’atmosfera festosa e amichevole!
Espanol :
Viva la magia de la Navidad en Gouise Más de 20 artesanos, un bar de ostras, árboles de Navidad, un taller de pintura de caras, refrescos, un food truck y un magnífico espectáculo de fuegos artificiales para completar la jornada en un ambiente festivo y acogedor
