Marché de Noël gourmand Place du Couarail Toul

Marché de Noël gourmand

Place du Couarail Parvis de la collégiale Saint-Gengoult Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Lundi 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-22 2025-12-24

Vivez la magie de Noël à Toul ! Entre artisanat, gastronomie et animations familiales, le marché de Noël se déploie en plusieurs espaces, tous unis par la même féerie.

Dans le Quartier Gourmand de Toul, autour du parvis de la collégiale Saint-Gengoult, les saveurs locales sont à l’honneur ! Les producteurs et artisans du goût vous accueillent dans leurs chalets pour vous faire (re)découvrir les trésors gourmands du Toulois et de la Lorraine.

Vins des Côtes de Toul, miels, confitures, charcuteries, chocolats, fromages et autres douceurs de saison éveillent les sens et célèbrent la richesse du terroir. Une véritable invitation à la gourmandise, idéale pour préparer vos repas de fête ou simplement savourer un moment chaleureux.

Entre parfums sucrés, arômes gourmands et ambiance conviviale, laissez-vous tenter par une escapade pleine de saveurs au cœur du marché de Noël de Toul.Tout public

54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Experience the magic of Christmas in Toul! From crafts and gastronomy to family events, the Christmas market unfolds in several areas, all united by the same enchantment.

In Toul?s Quartier Gourmand, around the square in front of the collegiate church of Saint-Gengoult, local flavors take center stage! Tasty producers and craftsmen welcome you to their chalets to help you (re)discover the gourmet treasures of Toul and Lorraine.

Côtes de Toul wines, honeys, jams, charcuterie, chocolates, cheeses and other seasonal delicacies awaken the senses and celebrate the richness of the region. A real invitation to indulge, ideal for preparing your festive meals or simply enjoying a warm moment.

With its sweet fragrances, gourmet aromas and friendly atmosphere, let yourself be tempted by an escapade full of flavors at the heart of Toul’s Christmas market.

