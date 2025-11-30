Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Anneville-sur-Mer Gouville-sur-Mer

Marché de Noël Anneville-sur-Mer Gouville-sur-Mer dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Anneville-sur-Mer 7 Route de la Portière Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :
2025-11-30

Marché de Noël, les 29 et 30 novembre à Anneville-sur-Mer (Gouville-sur-Mer).   .

Anneville-sur-Mer 7 Route de la Portière Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 83 70 

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme