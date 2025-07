MARCHE DE NOEL Graissessac

MARCHE DE NOEL Graissessac samedi 29 novembre 2025.

MARCHE DE NOEL

Graissessac Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

GRAISSESSAC

“Marché de Noël”

Découvrez nos producteurs locaux. Des idées pour vos cadeaux. Vous prendrez des photos avec le Père Noël.

Vin chaud et food truck sur place.

Infos & réservations +33(0)4 67 23 90 00

Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 90 00

English :

GRAISSESSAC

christmas market?

Discover our local producers. Ideas for your gifts. Take photos with Santa.

Mulled wine and food truck on site.

Info & reservations: +33(0)4 67 23 90 00

German :

GRAISSESSAC

…auf dem Weihnachtsmarkt?

Entdecken Sie unsere lokalen Produzenten. Ideen für Ihre Geschenke. Sie können Fotos mit dem Weihnachtsmann machen.

Glühwein und Foodtruck vor Ort.

Infos & Reservierungen: +33(0)4 67 23 90 00

Italiano :

GRAISSESSAC

mercatino di Natale?

Scoprite i nostri produttori locali. Idee per i vostri regali. Scattate foto con Babbo Natale.

Vin brulé e food truck in loco.

Info e prenotazioni: +33(0)4 67 23 90 00

Espanol :

GRAISSESSAC

¿Mercado de Navidad?

Descubra a nuestros productores locales. Ideas para tus regalos. Hágase fotos con Papá Noel.

Vino caliente y food truck in situ.

Información y reservas: +33(0)4 67 23 90 00

