Marché de Noël

Grand-Brassac Dordogne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Marché de Noël une dizaine d’exposants, produits locaux, un stand de magicien, tombola des artisans (tirage à 16h)… en présence du Père Noël ou de sa boîte aux lettres Vin chaud, buvette et petite restauration sur place, stand huîtres de 10h30 à 14h, à 6 euros l’assiette de 6 huîtres + le verre de vin blanc (ou soft), svp sur réservation au 06 09 69 51 80. .

Grand-Brassac 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 69 51 80

English : Marché de Noël

Christmas market: a dozen exhibitors, local products, a magician’s stand, craftsmen’s tombola (draw at 4pm)… in the presence of Santa Claus or his letterbox Mulled wine, refreshments and snacks on site, oyster stand from 10:30am to 2pm

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt: ein Dutzend Aussteller, lokale Produkte, ein Zaubererstand, Tombola der Kunsthandwerker (Ziehung um 16 Uhr)… in Anwesenheit des Weihnachtsmanns oder seines Briefkastens Glühwein, Getränkestand und kleine Speisen vor Ort, Stand Austern von 10:30 bis 14 Uhr

Italiano :

Mercatino di Natale: una decina di espositori, prodotti locali, stand del mago, tombola degli artigiani (estrazione alle 16.00)… alla presenza di Babbo Natale o della sua cassetta delle lettere vin brulè, rinfreschi e spuntini in loco, stand delle ostriche dalle 10.30 alle 14.00

Espanol : Marché de Noël

Mercado de Navidad: una decena de expositores, productos locales, stand de un mago, tómbola de artesanos (sorteo a las 16.00 h)… en presencia de Papá Noel o de su buzón vino caliente, refrescos y tentempiés in situ, stand ostras de 10.30 a 14.00 h

