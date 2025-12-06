MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines
MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines samedi 6 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Rue des Cent Sillons Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Venez faire le plein d’idées cadeaux et gourmandises pour les fêtes de fin d’année.
Producteurs et artisans
Venue du Père Noël .
Rue des Cent Sillons Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Come and fill up on gift ideas and delicacies for the end of year celebrations.
German :
Kommen Sie vorbei und decken Sie sich mit Geschenkideen und Leckereien für die Weihnachtszeit ein.
Italiano :
Venite a fare il pieno di idee regalo e prelibatezze per le feste di fine anno.
Espanol :
Venga y llénese de ideas de regalos y manjares para las celebraciones de fin de año.
