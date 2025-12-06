MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines

MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines samedi 6 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL

Rue des Cent Sillons Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Venez faire le plein d’idées cadeaux et gourmandises pour les fêtes de fin d’année.

Producteurs et artisans

Venue du Père Noël .

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Come and fill up on gift ideas and delicacies for the end of year celebrations.

Kommen Sie vorbei und decken Sie sich mit Geschenkideen und Leckereien für die Weihnachtszeit ein.

Venite a fare il pieno di idee regalo e prelibatezze per le feste di fine anno.

Venga y llénese de ideas de regalos y manjares para las celebraciones de fin de año.

