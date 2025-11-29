Marché de Noël Grand’Combe-Châteleu

Marché de Noël

Ferme-Musée Grand’Combe-Châteleu Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Comme chaque année la magie de Noël s’installera au cœur de la Ferme Musée,

Venez flâner et vous plonger dans l’ambiance féérique de Noël au cœur d’une ferme comtoise du Haut Doubs vieille de plus de deux siècles. L’occasion de découvrir les créations d’une trentaine d’exposants locaux décorations de Noël, compositions florales, bijoux, cosmétiques, travaux de couture, peinture, fabrication d’objets en divers matériaux… voilà plein d’idées cadeaux. Laissez vous guider par différentes odeurs… du pain au Mont d’Or chaud servi à la buvette, en passant par les marrons cuits au four, et sans oublier le vin chaud. Ce cadre typique et chaleureux, propice aux rencontres et aux découvertes saura vous emporter dans la magie de Noël ! .

Ferme-Musée Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 86 90 contact@ferme-musee.fr

