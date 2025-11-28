Marché de Noël La Grantèle Grandvillers

Marché de Noël

Grandvillers Vosges

Marché de Noël, avec la participation des associations de Grandvillers. Une quinzaine d’exposants créations artisanales, buvette, petite restauration…Tout public

La Grantèle 28 rue de la mairie Grandvillers 88600 Vosges Grand Est +33 6 73 21 55 62

English :

Christmas market, with the participation of Grandvillers associations. Around 15 exhibitors: craft creations, refreshments, snacks…

German :

Weihnachtsmarkt, unter Beteiligung der Vereine von Grandvillers. Etwa 15 Aussteller: handwerkliche Kreationen, Getränkestand, kleiner Imbiss…

Italiano :

Mercatino di Natale, con la partecipazione delle associazioni Grandvillers. Una quindicina di espositori: creazioni artigianali, rinfreschi, spuntini…

Espanol :

Mercado de Navidad, con la participación de las asociaciones de Grandvillers. Una quincena de expositores: creaciones artesanales, refrescos, aperitivos…

