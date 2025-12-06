Marché de Noël Granville

Marché de Noël

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06

fin : 2025-12-28

Vivez la magie de Noël grâce aux 16 chalets en bois, installés au coeur du centre-ville ! Retrouvez des produits locaux et artisanaux idées cadeaux, plats de fête, gourmandises, boissons chaudes… Profitez sur place d’une ambiance musicale et festive.

Les Samedis 10h-19h/les dimanches* 15h-19h.

La semaine du lundi 22 au vendredi 26* 15h-19h.

Horaires exceptionnels Dimanche 7 décembre 15h-20h30/Mercredi 24 décembre 10h-17h et Jeudi 25 décembre fermé .

Place Général de Gaulle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

English : Marché de Noël

