Marché de Noël Granville
Marché de Noël Granville samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Général de Gaulle Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-06
Vivez la magie de Noël grâce aux 16 chalets en bois, installés au coeur du centre-ville ! Retrouvez des produits locaux et artisanaux idées cadeaux, plats de fête, gourmandises, boissons chaudes… Profitez sur place d’une ambiance musicale et festive.
Les Samedis 10h-19h/les dimanches* 15h-19h.
La semaine du lundi 22 au vendredi 26* 15h-19h.
Horaires exceptionnels Dimanche 7 décembre 15h-20h30/Mercredi 24 décembre 10h-17h et Jeudi 25 décembre fermé .
Place Général de Gaulle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Granville a été mis à jour le 2025-11-17 par OTGTM BIT Granville