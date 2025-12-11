Marché de Noël Granville
Marché de Noël Granville samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Cours Jonville Granville Manche
Début : Samedi Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-22
2025-12-20
Marche de Noël
Vente de vin chaud et châtaignes en faveur du CCAS
Samedi 20 de 9 h à 19h
Dimanche 21 de 15 h à 19 h
Lundi 22 de 15 h à 19 h .
Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 81 57 22 armelle.flambard@orange.fr
English : Marché de Noël
