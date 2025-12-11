Marché de Noël Granville

Marché de Noël

Cours Jonville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-20

Marche de Noël

Vente de vin chaud et châtaignes en faveur du CCAS

Samedi 20 de 9 h à 19h

Dimanche 21 de 15 h à 19 h

Lundi 22 de 15 h à 19 h .

Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 81 57 22 armelle.flambard@orange.fr

