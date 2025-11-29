Marché de Noël

9 Rue de la Pitonnerie Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël à Gratot, par le comité de jumelage.

Du 29 au 30 novembre, à la salle de convivialité de Gratot. .

9 Rue de la Pitonnerie Gratot 50200 Manche Normandie +33 6 80 48 79 33 a_harel@orange.fr

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Gratot a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme