Marché de Noël Green Tonic x Cucinava

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. Place Voltaire Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Marché de Noël Green Tonic x Cucinava.

3 jours de magie sur la Place Voltaire.

Ambiance festive, douce odeur de vin chaud, gourmandises à partager et musique live tout le week-end.



Les chalets gourmands

– Chalet fruits de mer Plateaux Huîtres, crevettes, bulots, mayonnaise maison.

– Chalet sucré Crêpes, Pâtisseries maison, chocolats chauds, thés de Noël…

– Chalet salé focaccia garnie, Caciocavallo au Brasero, gnocchi dans la meule de parmigiano reggiano…

– Espace bar Bières, vins & brasero pour se réchauffer entre amis.



Programmation musicale

Vendredi 17h–00h DJ set by Yvan Di Marco.

Samedi 17h–00h DJ set by Paul Reynaud.

19h Défilé de voitures illuminées.

20h Emplacement n°1 pour le feu d’artifice tiré du château.

Dimanche 10h–18h Ambiance Brunch & live music by Coverage.



Venez vivre la féérie de Noël avec nous. .

Place Voltaire Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 32 33 92

English :

Christmas Market Green Tonic x Cucinava.

German :

Weihnachtsmarkt Green Tonic x Cucinava.

Italiano :

Mercatino di Natale Green Tonic x Cucinava.

Espanol :

Mercado de Navidad Green Tonic x Cucinava.

L’événement Marché de Noël Green Tonic x Cucinava Châteaurenard a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence