Marché de Noël Green Tonic x Cucinava Châteaurenard

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. Place Voltaire Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
3 jours de magie sur la Place Voltaire.
Ambiance festive, douce odeur de vin chaud, gourmandises à partager et musique live tout le week-end.
Les chalets gourmands
– Chalet fruits de mer Plateaux Huîtres, crevettes, bulots, mayonnaise maison.
– Chalet sucré Crêpes, Pâtisseries maison, chocolats chauds, thés de Noël…
– Chalet salé focaccia garnie, Caciocavallo au Brasero, gnocchi dans la meule de parmigiano reggiano…
– Espace bar Bières, vins & brasero pour se réchauffer entre amis.
Programmation musicale
Vendredi 17h–00h DJ set by Yvan Di Marco.
Samedi 17h–00h DJ set by Paul Reynaud.
19h Défilé de voitures illuminées.
20h Emplacement n°1 pour le feu d’artifice tiré du château.
Dimanche 10h–18h Ambiance Brunch & live music by Coverage.
Venez vivre la féérie de Noël avec nous. .
Place Voltaire Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 32 33 92
