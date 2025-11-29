Marché de Noël Gréez-sur-Roc
Marché de Noël Gréez-sur-Roc samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Gréez-sur-Roc Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 12:00:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’association La Fondation Jean Jousse organise son premier marché de Noël. .
Salle des fêtes Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 79 40 22
