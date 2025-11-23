Marché de Noël

Greneville-en-Beauce Loiret

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Laissez-vous surprendre par la douceur et l’authenticité du marché de Noël de Guignonville…

Greneville-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 97 26

English :

Let yourself be surprised by the sweetness and authenticity of the Guignonville Christmas market…

German :

Lassen Sie sich von der Sanftheit und Authentizität des Weihnachtsmarktes in Guignonville überraschen…

Italiano :

Lasciatevi sorprendere dalla dolcezza e dall’autenticità del mercatino di Natale di Guignonville…

Espanol :

Déjese sorprender por la dulzura y autenticidad del mercado navideño de Guignonville…

