Marché de Noël Grosbliederstroff

Marché de Noël

3 rue des Fermes Grosbliederstroff Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

De nombreux exposants proposeront objets artisanaux, décorations et idées cadeaux.

Une buvette réchauffera les visiteurs avec vin chaud, gâteaux et autres gourmandises, et une soupe sera servie à midi.

Le moment fort de la journée aura lieu à 14h30 Saint-Nicolas arrivera devant la mairie pour un défilé convivial jusqu’à l’Espace Jeux et Loisirs, où il distribuera des sucreries aux enfants.

Une journée festive et familiale à ne pas manquer !Tout public

3 rue des Fermes Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est +33 6 04 01 14 83 contact@mmgrosblie.fr

English :

Numerous exhibitors will be selling crafts, decorations and gift ideas.

A refreshment stand will keep visitors warm with mulled wine, cakes and other treats, and soup will be served at midday.

The highlight of the day takes place at 2:30 p.m., when Saint-Nicolas arrives in front of the town hall for a friendly parade to the Espace Jeux et Loisirs, where he will hand out sweets to the children.

A festive family day not to be missed!

