Marché de Noël Grosbliederstroff
Marché de Noël Grosbliederstroff dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
3 rue des Fermes Grosbliederstroff Moselle
Gratuit
0
Gratuit
Date : Dimanche 2025-12-07 10:00:00 - 18:00:00
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
De nombreux exposants proposeront objets artisanaux, décorations et idées cadeaux.
Une buvette réchauffera les visiteurs avec vin chaud, gâteaux et autres gourmandises, et une soupe sera servie à midi.
Le moment fort de la journée aura lieu à 14h30 Saint-Nicolas arrivera devant la mairie pour un défilé convivial jusqu’à l’Espace Jeux et Loisirs, où il distribuera des sucreries aux enfants.
Une journée festive et familiale à ne pas manquer !Tout public
0 .
3 rue des Fermes Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est +33 6 04 01 14 83 contact@mmgrosblie.fr
English :
Numerous exhibitors will be selling crafts, decorations and gift ideas.
A refreshment stand will keep visitors warm with mulled wine, cakes and other treats, and soup will be served at midday.
The highlight of the day takes place at 2:30 p.m., when Saint-Nicolas arrives in front of the town hall for a friendly parade to the Espace Jeux et Loisirs, where he will hand out sweets to the children.
A festive family day not to be missed!
