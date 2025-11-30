Marche de noel Salle des fêtes Gruey-lès-Surance

Marche de noel

Salle des fêtes Grande rue Gruey-lès-Surance Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Saint-Nicolas et Noël, avec diverses idées cadeaux, décors de Noël, pâtisseries, artisanat divers… Organisé par le Cercle Notre-Dame.

BuvetteTout public

0 .

Salle des fêtes Grande rue Gruey-lès-Surance 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 30 95 24 cornu-bernard@wanadoo.fr

English :

St. Nicholas and Christmas market, with various gift ideas, Christmas decorations, baked goods, various crafts… Organized by the Cercle Notre-Dame

Refreshment stand

German :

Nikolaus- und Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen, Gebäck, diversem Kunsthandwerk… Organisiert vom Cercle Notre-Dame

Getränkestand

Italiano :

Mercatino di San Nicola e del Natale, con varie idee regalo, decorazioni natalizie, prodotti da forno, artigianato vario… Organizzato dal Cercle Notre-Dame

Punto di ristoro

Espanol :

Mercado de San Nicolás y Navidad, con diversas ideas de regalos, adornos navideños, productos de panadería, artesanía variada… Organizado por el Cercle Notre-Dame

Puesto de refrescos

L’événement Marche de noel Gruey-lès-Surance a été mis à jour le 2025-10-30 par OT EPINAL ET SA REGION