Marche de noel Salle des fêtes Gruey-lès-Surance

Salle des fêtes Grande rue Gruey-lès-Surance Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Marché de Saint-Nicolas et Noël, avec diverses idées cadeaux, décors de Noël, pâtisseries, artisanat divers… Organisé par le Cercle Notre-Dame.
Salle des fêtes Grande rue Gruey-lès-Surance 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 30 95 24 cornu-bernard@wanadoo.fr
English :
St. Nicholas and Christmas market, with various gift ideas, Christmas decorations, baked goods, various crafts… Organized by the Cercle Notre-Dame
Refreshment stand
German :
Nikolaus- und Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen, Gebäck, diversem Kunsthandwerk… Organisiert vom Cercle Notre-Dame
Getränkestand
Italiano :
Mercatino di San Nicola e del Natale, con varie idee regalo, decorazioni natalizie, prodotti da forno, artigianato vario… Organizzato dal Cercle Notre-Dame
Punto di ristoro
Espanol :
Mercado de San Nicolás y Navidad, con diversas ideas de regalos, adornos navideños, productos de panadería, artesanía variada… Organizado por el Cercle Notre-Dame
Puesto de refrescos
