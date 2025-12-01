Marché de Noël

Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Stands de Noël dans une ambiance douce et festive. Buvette et petite restauration sur place. Lecture de contes le vendredi soir.

Stands de Noël dans une ambiance douce et festive. Buvette et petite restauration sur place. Lecture de contes le vendredi soir. 0 .

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 31 05

English :

Christmas stalls in a gentle, festive atmosphere. Refreshments and snacks on site. Storytelling on Friday evening.

German :

Weihnachtsstände in einer süßen und festlichen Atmosphäre. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Märchenlesung am Freitagabend.

Italiano :

Bancarelle natalizie in un’atmosfera di festa. Rinfreschi e spuntini in loco. Racconto di storie il venerdì sera.

Espanol :

Puestos navideños en un ambiente festivo. Refrescos y tentempiés in situ. Cuentacuentos el viernes por la noche.

L’événement Marché de Noël Gueberschwihr a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach