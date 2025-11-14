Marché de Noël Restaurant Le Bon Vallon Guénin
Marché de Noël Restaurant Le Bon Vallon Guénin vendredi 14 novembre 2025.
Marché de Noël
Restaurant Le Bon Vallon 2528 Bonvallon Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 16:00:00
fin : 2025-11-14 21:00:00
Date(s) :
2025-11-14
Gâteaux, crêpes, vin chaud, tombola et présence du Père Noël !
De 16h à 21h. .
Restaurant Le Bon Vallon 2528 Bonvallon Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 10 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Guénin a été mis à jour le 2025-10-20 par OT BAUD Communauté