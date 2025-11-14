Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Restaurant Le Bon Vallon Guénin

Marché de Noël Restaurant Le Bon Vallon Guénin vendredi 14 novembre 2025.

Marché de Noël

Restaurant Le Bon Vallon 2528 Bonvallon Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 16:00:00
fin : 2025-11-14 21:00:00

Date(s) :
2025-11-14

Gâteaux, crêpes, vin chaud, tombola et présence du Père Noël !
De 16h à 21h.   .

Restaurant Le Bon Vallon 2528 Bonvallon Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 10 40 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Guénin a été mis à jour le 2025-10-20 par OT BAUD Communauté