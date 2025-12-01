Marché de Noël Salle des fêtes Claude Grandpierre Guerpont

Marché de Noël

Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes.

Petite restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public

Salle des fêtes Claude Grandpierre Rue Laurenceau Bompart Guerpont 55000 Meuse Grand Est +33 7 70 78 76 67

English :

Christmas market organized by the Comité des Fêtes.

Snacks on site.

Free admission.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Kostenloser Eintritt.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes.

Disponibile un leggero rinfresco.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercado navideño organizado por el Comité des Fêtes.

Refrescos ligeros disponibles.

Entrada gratuita.

