Marché de Noël Salle des fêtes Claude Grandpierre Guerpont dimanche 14 décembre 2025.
Salle des fêtes Claude Grandpierre Rue Laurenceau Bompart Guerpont Meuse
Gratuit
Dimanche 2025-12-14 10:00:00
2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes.
Petite restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public
Salle des fêtes Claude Grandpierre Rue Laurenceau Bompart Guerpont 55000 Meuse Grand Est
English :
Christmas market organized by the Comité des Fêtes.
Snacks on site.
Free admission.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes.
Kleine Speisen und Getränke vor Ort.
Kostenloser Eintritt.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes.
Disponibile un leggero rinfresco.
Ingresso libero.
Espanol :
Mercado navideño organizado por el Comité des Fêtes.
Refrescos ligeros disponibles.
Entrada gratuita.
