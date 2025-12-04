Marché de Noël Guewenheim

Marché de Noël

Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-04 17:00:00

fin : 2025-12-04 20:00:00

2025-12-04

Venez flâner dans la magie de Noël, faire vos emplettes et découvrir les trésors des producteurs et artisans locaux dans une ambiance féerique et chaleureuse. Buvette et gourmandises festives sur place ! .

Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 50 67

