Marché de Noël L’Alizé Guipavas

Marché de Noël L’Alizé Guipavas samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Plongez au cœur du marché de Noël pour trouver inspiration et cadeaux en tout genre. Les stands regorgent de trésors, produits gourmands, objets de décoration, bijoux, et autres idées originales pour satisfaire toutes vos envies ! .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Guipavas a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole