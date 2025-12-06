Marché de Noël Guitté

Marché de Noël Guitté samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Guitté Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

La commune, conjointement avec des associations communales, organisera la 1ère édition du marché de noël. .

Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 90 52

