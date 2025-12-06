Marché de Noël Guitté
Marché de Noël Guitté samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Guitté Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
La commune, conjointement avec des associations communales, organisera la 1ère édition du marché de noël. .
Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 90 52
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Guitté a été mis à jour le 2025-10-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme