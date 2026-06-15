Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Guitté

Marché de Noël Guitté samedi 5 décembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 22350 Guitté

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Guitté

Marché de Noël

Salle des fêtes Guitté Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :
2026-12-05

La commune, conjointement avec des associations communales, organisera la 2ème édition du marché de noël.

Producteurs locaux
Créateurs et artisans
Maquillage enfants
Photos avec le Père Noël à partir de 17h
Restauration sur place   .

Salle des fêtes Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 90 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de Noël Guitté a été mis à jour le 2026-06-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme