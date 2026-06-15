Marché de Noël Guitté
Marché de Noël Guitté samedi 5 décembre 2026.
Guitté
Marché de Noël
Salle des fêtes Guitté Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00
Date(s) :
2026-12-05
La commune, conjointement avec des associations communales, organisera la 2ème édition du marché de noël.
Producteurs locaux
Créateurs et artisans
Maquillage enfants
Photos avec le Père Noël à partir de 17h
Restauration sur place .
Salle des fêtes Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 90 52
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English :
L’événement Marché de Noël Guitté a été mis à jour le 2026-06-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme