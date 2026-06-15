Guitté

Marché de Noël

Salle des fêtes Guitté Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :

2026-12-05

La commune, conjointement avec des associations communales, organisera la 2ème édition du marché de noël.

Producteurs locaux

Créateurs et artisans

Maquillage enfants

Photos avec le Père Noël à partir de 17h

Restauration sur place .

Salle des fêtes Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 90 52

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English :

L’événement Marché de Noël Guitté a été mis à jour le 2026-06-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme