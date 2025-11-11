Marché de noël foyer communal Gurgy
La magie de Noël s’installe au foyer communal de Gurgy, le samedi 13 décembre, de 10h à 20h ! Venez flâner parmi les nombreux exposants qui proposeront décorations, gourmandises et idées cadeaux. Petits et grands pourront profiter des animations parade lumineuse, carrousel, chorales de Noël et bien sûr la venue du Père Noël ! Une buvette et un espace de restauration seront à votre disposition tout au long de la journée.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour partager l’esprit de Noël en famille et entre amis ! .
