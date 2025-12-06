Marché de Noël

rue de l’Église Gye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le marché de Noël s’invite à Gye !

Venez profiter des stands sous chapiteaux pour chercher cadeaux et décorations pour la période de Noël, ou juste profiter de l’ambiance.Tout public

0 .

rue de l’Église Gye 54113 Meurthe-et-Moselle Grand Est animagye54@gmail.com

English :

Christmas market in Gye!

Come and take advantage of the stalls under tents to look for gifts and decorations for the Christmas period, or just enjoy the atmosphere.

German :

Der Weihnachtsmarkt lädt nach Gye ein!

Nutzen Sie die Stände in den Zelten, um nach Geschenken und Dekorationen für die Weihnachtszeit zu suchen oder einfach nur die Atmosphäre zu genießen.

Italiano :

Il mercatino di Natale arriva a Gye!

Approfittate delle bancarelle sotto i tendoni per cercare regali e decorazioni per il periodo natalizio, o semplicemente per godervi l’atmosfera.

Espanol :

El mercado navideño llega a Gye

Venga y aproveche los puestos bajo carpas para buscar regalos y adornos para el periodo navideño, o simplemente disfrute del ambiente.

L’événement Marché de Noël Gye a été mis à jour le 2025-10-30 par MT TERRES TOULOISES