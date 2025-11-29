Marché de noël Hadol

Marché de noël

place de la mairie Hadol Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Les 29 et 30 novembre, le Comité des Fêtes vous invite à venir flâner sur la Place de la Mairie. Vous y trouverez une multitude de stands proposant des cadeaux originaux, des produits gourmands et bien d’autres surprises…

Pourquoi venir ?

Pour se faire plaisir Trouvez les cadeaux parfaits pour vos proches parmi les créations uniques de nos artisans locaux.

Pour se régaler Dégustez les délices culinaires proposés par les exposants.

Pour passer un moment convivial Rejoignez-nous pour partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Alors, à vos agendas !Tout public

0 .

place de la mairie Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 6 27 23 51 91 comdef.hadol@gmail.com

English :

On November 29 and 30, the Comité des Fêtes invites you to stroll around the Place de la Mairie. You’ll find a host of stalls offering original gifts, gourmet products and many other surprises?

Why come along?

To treat yourself: Find the perfect gifts for your loved ones from among the unique creations of our local artisans.

To indulge: Sample the culinary delights offered by our exhibitors.

To spend a convivial moment: Join us to share a warm moment with family and friends.

So, mark your calendars!

German :

Am 29. und 30. November lädt Sie das Festkomitee zu einem Bummel über den Rathausplatz ein. Dort finden Sie eine Vielzahl von Ständen mit originellen Geschenken, Gourmetprodukten und vielen anderen Überraschungen

Warum sollten Sie kommen?

Um sich selbst eine Freude zu machen: Finden Sie unter den einzigartigen Kreationen unserer lokalen Handwerker die perfekten Geschenke für Ihre Lieben.

Schlemmen: Probieren Sie die kulinarischen Köstlichkeiten, die von den Ausstellern angeboten werden.

Um einen geselligen Moment zu verbringen: Schließen Sie sich uns an, um einen herzlichen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu teilen.

Also, greifen Sie in Ihre Terminkalender!

Italiano :

Il 29 e 30 novembre, il Comité des Fêtes vi invita a passeggiare in Place de la Mairie. Troverete una serie di bancarelle che vendono regali originali, prodotti gastronomici e tante altre sorprese?

Perché venire?

Per regalarsi: trovare i regali perfetti per i vostri cari tra le creazioni uniche dei nostri artigiani locali.

Per un piacere: assaggiate le delizie culinarie offerte dai nostri espositori.

Per trascorrere un momento di convivialità: unitevi a noi per condividere un momento di calore con la famiglia o gli amici.

Quindi segnate i vostri calendari!

Espanol :

Los días 29 y 30 de noviembre, el Comité des Fêtes le invita a pasear por la plaza de la Mairie. Encontrará numerosos puestos de regalos originales, productos gastronómicos y muchas otras sorpresas..

¿Por qué venir?

Para darse un capricho: encuentre los regalos perfectos para sus seres queridos entre las creaciones únicas de nuestros artesanos locales.

Para darse un capricho: pruebe las delicias culinarias que ofrecen nuestros expositores.

Para pasar un rato agradable: Únase a nosotros para compartir un momento entrañable con la familia o los amigos.

Así que ¡marque sus calendarios!

L’événement Marché de noël Hadol a été mis à jour le 2025-11-03 par OT EPINAL ET SA REGION