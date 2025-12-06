Marché de Noël de la Cour de l’Oie

Cour de l’oie Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

La magie de Noël s’installe dans la Cour de l’Oie… L’occasion aussi d’organiser nos marchés de Noël et de pouvoir vous faire découvrir nos exposants !

Les marchés auront lieu

– Samedi 6 & Dimanche 7 décembre de 10h à 18h

– Samedi 13 & Dimanche 14 décembre de 10h à 18h

– Samedi 20 & Dimanche 21 décembre de 10h à 18h

Bien évidemment, les commerçants de la cour ouvriront leurs portes également!

Suivez le tapis rouge dans la zone piétonne. 0 .

Cour de l’oie Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 53 33 05 11

English :

The magic of Christmas settles in the Cour de l’Oie… It’s also the perfect opportunity to organize our Christmas markets and introduce you to our exhibitors!

German :

Der Weihnachtszauber zieht in den Cour de l’Oie ein… Dies ist auch die Gelegenheit, unsere Weihnachtsmärkte zu veranstalten und Ihnen unsere Aussteller vorstellen zu können!

Italiano :

La magia del Natale prende piede nella Cour de l’Oie… È anche l’occasione perfetta per organizzare i nostri mercatini di Natale e presentarvi i nostri espositori!

Espanol :

La magia de la Navidad se apodera del Cour de l’Oie… También es la ocasión perfecta para organizar nuestros mercados navideños y presentarle a nuestros expositores

L’événement Marché de Noël de la Cour de l’Oie Haguenau a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau