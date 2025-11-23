Marché de Noël Salle Polyvalente Hambach

Marché de Noël

Salle Polyvalente 8 rue du Stade Hambach Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-11-23 10:00:00

2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

De nombreux exposants vous y attendent pour vous proposer une diversité de produits artisanats, bijoux, objets en bois, peinture, gourmandises, miel, pain d’épices, vins…De nombreuses idées pour faire le plein de petits cadeaux ou de décorations.

Le Père Noël aussi vous y attend.

Petite restauration sur place

A midi soupe au pois saucisses ou viennoises frites

Durant toute la journée buvette, saucisses, merguez, gâteaux, vin chaud.

De quoi se régaler …Tout public

Salle Polyvalente 8 rue du Stade Hambach 57910 Moselle Grand Est +33 6 09 36 32 74 jonathan-mourer@orange.fr

English :

Numerous exhibitors await you with a wide range of products: crafts, jewelry, wooden objects, paintings, delicacies, honey, gingerbread, wines… Lots of ideas to fill up on little gifts or decorations.

Santa Claus is waiting for you too.

Snacks on site:

Noon: pea soup sausages or Viennese sausages French fries

All day long: refreshments, sausages, merguez, cakes, mulled wine.

A feast for all …

German :

Zahlreiche Aussteller erwarten Sie dort mit einer Vielfalt an Produkten: Kunsthandwerk, Schmuck, Holzobjekte, Malerei, Leckereien, Honig, Lebkuchen, Weine … Viele Ideen, um sich mit kleinen Geschenken oder Dekorationen einzudecken.

Auch der Weihnachtsmann erwartet Sie dort.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort:

Mittags: Erbsensuppe Würstchen oder Wiener Würstchen Pommes frites

Den ganzen Tag über: Getränkestand, Würstchen, Merguez, Kuchen, Glühwein.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt …

Italiano :

Numerosi espositori saranno a disposizione per offrirvi una vasta gamma di prodotti: artigianato, gioielli, oggetti in legno, dipinti, prelibatezze, miele, pan di zenzero, vini… Tante idee per piccoli regali e decorazioni.

Anche Babbo Natale vi aspetta.

Spuntini sul posto:

A mezzogiorno: zuppa di piselli salsicce o salsicce viennesi patatine fritte

Tutto il giorno: bar, salsicce, salsicce merguez, torte, vin brulé.

Abbastanza per godere …

Espanol :

Numerosos expositores le ofrecerán una amplia gama de productos: artesanía, joyería, objetos de madera, pinturas, delicatessen, miel, pan de especias, vinos… Muchas ideas para pequeños regalos y adornos.

Papá Noel también le espera.

Aperitivos in situ:

A mediodía: sopa de guisantes salchichas o salchichas vienesas patatas fritas

Durante todo el día: barra de refrescos, salchichas, salchichas merguez, pasteles, vino caliente.

Suficiente para disfrutar …

L’événement Marché de Noël Hambach a été mis à jour le 2025-10-31 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES