Marché de Noël Moulin Gangloff Hangviller

Marché de Noël

Moulin Gangloff 6 rue du moulin Hangviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 08:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez passer un moment convivial au traditionnel Marché de Noël du Moulin Gangloff. Ce Marché de Noël est organisé depuis plus de 20 ans dans notre beau petit Moulin de Hangviller. Nous avons toujours eu à cœur de soutenir les associations pour l’enfance inadaptée. Différentes associations seront présentes pour vendre des décorations de Noël (Les Enfants de Marthe, Noéline en chœur, les aventures d’Enzo, l’APHNV d’Ingwiller et Artisans du monde). Le Moulin vous propose plus de 200 produits pour la confection de vos pâtisseries, bredele, pains, cuisine… Vous trouverez également, ce jour là, à la vente, du pain, des Mannele, des Bredele… Et toujours le vin chaud et les Bredele, en dégustation, offerts pas votre meunier !Tout public

0 .

Moulin Gangloff 6 rue du moulin Hangviller 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 08 01 05

English :

Come and enjoy the traditional Moulin Gangloff Christmas Market. This Christmas Market has been held for over 20 years in our beautiful little Moulin de Hangviller. We’ve always been keen to support associations for children with special needs. Various associations will be on hand to sell Christmas decorations (Les Enfants de Marthe, Noéline en ch?ur, les aventures d’Enzo, l’APHNV d’Ingwiller and Artisans du monde). Le Moulin will be offering more than 200 products to help you make your own pastries, bredele, breads, cooking… You’ll also find bread, Mannele and Bredele for sale that day… And as always, mulled wine and Bredele tastings, courtesy of your local miller!

German :

Verbringen Sie einen gemütlichen Moment auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt der Moulin Gangloff. Dieser Weihnachtsmarkt wird seit über 20 Jahren in unserer schönen kleinen Mühle in Hangviller veranstaltet. Es war uns schon immer ein Anliegen, Vereine für behinderte Kinder zu unterstützen. Verschiedene Vereine sind anwesend, um Weihnachtsdekorationen zu verkaufen (Les Enfants de Marthe, Noéline en ch?ur, les aventures d’Enzo, APHNV d’Ingwiller und Artisans du monde). Die Mühle bietet Ihnen über 200 Produkte für die Herstellung Ihrer Backwaren, Bredele, Brote, Küche… an. Sie werden an diesem Tag auch Brot, Mannele, Bredele… zum Verkauf finden. Und immer gibt es Glühwein und Bredele zur Verkostung, die Ihnen Ihr Müller anbietet!

Italiano :

Venite a godervi il tradizionale mercatino di Natale del Moulin Gangloff. Questo mercatino di Natale si tiene da oltre 20 anni nel nostro bellissimo mulino di Hangviller. Da sempre sosteniamo le associazioni che si occupano di bambini disabili. Diverse associazioni saranno presenti per vendere decorazioni natalizie (Les Enfants de Marthe, Noéline en ch?ur, les aventures d’Enzo, l’APHNV d’Ingwiller e Artisans du monde). Le Moulin offrirà più di 200 prodotti per aiutarvi a preparare i vostri dolci, bredele, pani, ecc. Quel giorno troverete anche pane, Mannele e Bredele in vendita… E sempre vin brulé e Bredele in degustazione, per gentile concessione del mugnaio locale!

Espanol :

Ven a disfrutar del tradicional mercado navideño del Moulin Gangloff. Este mercado navideño se celebra desde hace más de 20 años en nuestro hermoso molino de Hangviller. Siempre hemos querido apoyar a las asociaciones de niños discapacitados. Varias asociaciones venderán adornos navideños (Les Enfants de Marthe, Noéline en chœur, les aventures d’Enzo, l’APHNV d’Ingwiller y Artisans du monde). Le Moulin ofrecerá más de 200 productos que le ayudarán a elaborar sus propios pasteles, bredele, panes, etc. También encontrará pan, mannele y bredele a la venta ese día… Y siempre vino caliente y Bredele para degustar, ¡cortesía de su molinero local!

L’événement Marché de Noël Hangviller a été mis à jour le 2025-11-17 par OT PAYS DE PHALSBOURG