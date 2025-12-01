Marche de Noël Hasparren

Marche de Noël

Centre ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Les parents d’élèves de l’école Saint Thérèse vous invitent, les petits et les grands, à faire une belle photo avec le vrai père Noël ! Passez nous voir à AtherbeOna en façe de l’église, pendant vos courses au marché, le 13 décembre matin.

Ce merveilleux souvenir sera réalisé par la photographe locale Anne Prevot.

Une vente de crêpes, de vin chaud jus de pomme et d’autres créations artisanales vous sera proposé en même temps pour soutenir financièrement les activités et les projets culturels & éducatifs des nos enfants. .

Centre ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

