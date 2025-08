Marché de Noël Hatten

Marché de Noël Hatten samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place de la Mairie Hatten Bas-Rhin

Samedi 2025-12-13 16:30:00

[NOEL EN OUTRE FORET] Appréciez un marché de Noël traditionnel avec gourmandises, spécialités locales et petits bricolages. Transport en véhicules militaires entre le musée de l’abri et le village, promenades en calèches et diverses animations.

Place de la Mairie Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com

English :

[NOEL EN OUTRE FORET] Enjoy a traditional Christmas market with delicacies, local specialities and handicrafts. Transport in military vehicles between the Musée de l’abri and the village, horse-drawn carriage rides and various activities.

German :

[NOEL EN OUTRE FORET] Genießen Sie einen traditionellen Weihnachtsmarkt mit Leckereien, lokalen Spezialitäten und kleinen Basteleien. Transport mit Militärfahrzeugen zwischen dem Musée de l’abri und dem Dorf, Kutschenfahrten und verschiedene Animationen.

Italiano :

[Godetevi il tradizionale mercatino di Natale con prelibatezze, specialità locali e artigianato. Trasporto in veicoli militari tra il Musée de l’abri e il villaggio, gite in carrozza e vari eventi.

Espanol :

[NAVIDAD EN LA FORETA DE OUTRE] Disfrute de un mercado navideño tradicional con delicias, especialidades locales y artesanía. Transporte en vehículos militares entre el Musée de l’abri y el pueblo, paseos en coche de caballos y diversos eventos.

