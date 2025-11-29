Marché de Noël Hattstatt

Marché de Noël

Place de la Maire Hattstatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Laissez-vous envouter par la magie de Noël ! Dans leurs chalets de bois, les associations, artisans et producteurs locaux vous invitent, entre senteurs de pain d’épices et effluves de vin chaud, à garnir vos paniers de gourmandises et de cadeaux. Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans sa boîte aux lettres.

Place de la Maire Hattstatt 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 30 05 mairie.hattstatt@gmail.com

English :

Let yourself be enchanted by the magic of Christmas! In their wooden chalets, local associations, craftsmen and producers invite you to fill your baskets with delicacies and gifts, amid the scents of gingerbread and mulled wine. Children will be able to drop their letters to Santa in his letterbox.

German :

Lassen Sie sich von der Magie der Weihnacht verzaubern! In ihren Holzhütten laden Sie lokale Vereine, Handwerker und Produzenten ein, zwischen Lebkuchenduft und Glühweindüften Ihre Körbe mit Leckereien und Geschenken zu bestücken. Kinder können ihren Brief an den Weihnachtsmann in seinen Briefkasten einwerfen.

Italiano :

Lasciatevi incantare dalla magia del Natale! Nei loro chalet di legno, le associazioni, gli artigiani e i produttori locali vi invitano a riempire i vostri cesti di leccornie e regali, tra i profumi del pan di zenzero e del vin brulé. I bambini possono lasciare le loro letterine per Babbo Natale nella sua cassetta delle lettere.

Espanol :

Déjese hechizar por la magia de la Navidad En sus chalets de madera, las asociaciones, artesanos y productores locales le invitan a llenar sus cestas de manjares y regalos, entre aromas de pan de especias y vino caliente. Los niños pueden dejar sus cartas para Papá Noel en su buzón.

