Marché de noël

Haut-Mauco Landes

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

De 10h à 17h, venez rencontrer le Père Noël et prenez la pose !

Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux pour faire vos achats à Noël !

Tombola avec de nombreux lots

Haut-Mauco 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 74 71

English : Marché de noël

From 10 a.m. to 5 p.m., come and meet Santa Claus and strike a pose!

Come and meet local producers and craftsmen to do your Christmas shopping!

Tombola with lots of prizes

