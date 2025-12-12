Marché de noël Haut-Mauco
Marché de noël Haut-Mauco dimanche 14 décembre 2025.
Marché de noël
Haut-Mauco Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
De 10h à 17h, venez rencontrer le Père Noël et prenez la pose !
Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux pour faire vos achats à Noël !
Tombola avec de nombreux lots
De 10h à 17h, venez rencontrer le Père Noël et prenez la pose !
Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux pour faire vos achats à Noël !
Tombola avec de nombreux lots .
Haut-Mauco 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 74 71
English : Marché de noël
From 10 a.m. to 5 p.m., come and meet Santa Claus and strike a pose!
Come and meet local producers and craftsmen to do your Christmas shopping!
Tombola with lots of prizes
L’événement Marché de noël Haut-Mauco a été mis à jour le 2025-12-09 par Landes Chalosse