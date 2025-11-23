Marché de Noël Salle des fêtes Hautefage-la-Tour
Marché de Noël Salle des fêtes Hautefage-la-Tour dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Stands artisans et producteurs, balade à poney, photos avec les lutins, atelier j’écris ma lettre au Père Noël , stand maquillage et coiffure, buvette.
Restauration sur place le midi.
Animation danse avec les lutins à 14h.
Salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 31 20
English : Marché de Noël
Craft and producer stalls, pony ride, photos with the elves, write a letter to Santa workshop, make-up and hairdressing stall, refreshments.
Catering on site at lunchtime.
Elf dance animation at 2 p.m.
German : Marché de Noël
Kunsthandwerker- und Produzentenstände, Ponyreiten, Fotos mit den Wichteln, Workshop Ich schreibe meinen Brief an den Weihnachtsmann , Schmink- und Frisierstand, Getränkestand.
Verpflegung vor Ort am Mittag.
Tanzanimation mit den Wichteln um 14 Uhr.
Italiano :
Bancarelle di artigianato e produttori, giro sul pony, foto con gli elfi, laboratorio Scrivi una lettera a Babbo Natale , bancarella di trucchi e parrucchieri, punto di ristoro.
Catering in loco all’ora di pranzo.
Ballo con gli elfi alle 14.00.
Espanol : Marché de Noël
Puestos de artesanía y productores, paseo en poni, fotos con los duendes, taller escribe una carta a Papá Noel , puesto de maquillaje y peluquería, puesto de refrescos.
Restauración in situ a mediodía.
Baile con los duendes a las 14 h.
L’événement Marché de Noël Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot