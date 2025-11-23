Marché de Noël Salle des fêtes Hautefage-la-Tour

Marché de Noël

Salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Stands artisans et producteurs, balade à poney, photos avec les lutins, atelier j’écris ma lettre au Père Noël , stand maquillage et coiffure, buvette.

Restauration sur place le midi.

Animation danse avec les lutins à 14h.

Salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 31 20

English : Marché de Noël

Craft and producer stalls, pony ride, photos with the elves, write a letter to Santa workshop, make-up and hairdressing stall, refreshments.

Catering on site at lunchtime.

Elf dance animation at 2 p.m.

German : Marché de Noël

Kunsthandwerker- und Produzentenstände, Ponyreiten, Fotos mit den Wichteln, Workshop Ich schreibe meinen Brief an den Weihnachtsmann , Schmink- und Frisierstand, Getränkestand.

Verpflegung vor Ort am Mittag.

Tanzanimation mit den Wichteln um 14 Uhr.

Italiano :

Bancarelle di artigianato e produttori, giro sul pony, foto con gli elfi, laboratorio Scrivi una lettera a Babbo Natale , bancarella di trucchi e parrucchieri, punto di ristoro.

Catering in loco all’ora di pranzo.

Ballo con gli elfi alle 14.00.

Espanol : Marché de Noël

Puestos de artesanía y productores, paseo en poni, fotos con los duendes, taller escribe una carta a Papá Noel , puesto de maquillaje y peluquería, puesto de refrescos.

Restauración in situ a mediodía.

Baile con los duendes a las 14 h.

L’événement Marché de Noël Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot