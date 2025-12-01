Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Place de Normandie Hauteville-sur-Mer

samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place de Normandie Galerie Hautaise et sous la halle Hauteville-sur-Mer Manche

Vente d’objets à offrir broderie, chapeaux, sacs, décorations, tableaux, photos, etc…
Du 13 au 14 décembre à la Galerie Hautaise et sous la halle à Hauteville-sur-Mer.   .

Place de Normandie Galerie Hautaise et sous la halle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 56 90 89 

