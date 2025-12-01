Marché de Noël Place de Normandie Hauteville-sur-Mer
Marché de Noël Place de Normandie Hauteville-sur-Mer samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de Normandie Galerie Hautaise et sous la halle Hauteville-sur-Mer Manche
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Vente d’objets à offrir broderie, chapeaux, sacs, décorations, tableaux, photos, etc…
Du 13 au 14 décembre à la Galerie Hautaise et sous la halle à Hauteville-sur-Mer. .
Place de Normandie Galerie Hautaise et sous la halle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 56 90 89
