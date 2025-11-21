Marché de Noël Heiteren

Marché de Noël

rue du moulin Heiteren Haut-Rhin

Vendredi 2025-11-21 16:00:00

2025-11-21 20:30:00

2025-11-21

Vous y trouverez des artisans locaux qui vous feront découvrir leurs créations tels que

Bières artisanales, vins, petits gâteaux de Noël, fromages, viandes fermier, miels, boulangerie artisanale, décoration de noël, trico artisanale..

Vente de fruits et légumes habituels.

Petite restauration sur place à l’abri soupes, boissons chaudes, buvettes, desserts et crêpes.

Nouveautés cette année venez déguster notre Pulled Pork ou le Pulled Chicken cuit au Kamado. .

rue du moulin Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est

